Sofia, bellezza da miss Universo, vince al "Radika" di Treviso

Sofia P., ventunenne di Padova, si aggiudica la vittoria nella prima tappa del concorso di bellezza più storico del Veneto, Miss Città Murata, in collaborazione con la competizione più importante al mondo Miss Universe svoltasi sabato 18 gennaio al Radika di Treviso. La bella Sofia alta 1.81 è una studentessa universitaria di medicina con la passione per la moda e che sogna di laurearsi. Durante la serata, presentata da Eleonora Sorato, le ventitré miss in gara hanno sfilato dapprima con il loro abito da sera e poi con il costume Paradise Beachwear. Successivamente hanno indossato la collezione Noir by Arianna Rubin di Loreggiola, gli abiti della stilista Absa Diop di Villorba e le proposte per la sera di Be You di Cittadella. A conquistare il secondo posto con la fascia di Miss Bonanno immobili è stata Roberta F., diciannovenne di Massanzago che studia lingue. Miss Be You è la ventenne Eleonora C. che vive a Sandrigo ed è alla ricerca di un'occupazione.

Le prime tre classificate accedono di diritto alla finale del concorso nonché finale per la regione Veneto di Miss Universe Italy. La ventiduenne di Mestre Serena M. che è in cerca di lavoro ha vinto la fascia di Miss Absa Diop Fashion. Il titolo di Miss Noir by Arianna Rubin è andato a Alessia Semenzato, ventenne di Campalto che studia al liceo scientifico. Miss Melania Parruchieri è la studentessa quindicenne di scienze umane Veronika S. che vive a San Donà di Piave. La sedicenne studentessa di moda di Treviso Maria Sole D. ha conquistato il titolo di Miss Gidiferroblog. La diciassettenne trevigiana Annavittoria Z. che studia al liceo scientifico ha conquistato la fascia di Miss Paradise Beachwear. Miss Elegance Eventi è la sedicenne di Montebelluna Arianna U. che studia al liceo linguistico. La cameriera diciannovenne Carolina Z. di Chiampo ha vinto l'ultimo titolo in palio ovvero quello di Me Magazine. Le acconciature delle Miss sono state curate da Melania Parrucchieri di Breda di Piave. Si ringrazia il Main Sponsor della serata Bonanno Immobili e i media partner MeMagazine e Gidiferroblog . Per iscriversi alle prossime tappe consultare il sito www.misscittamurata.it, l'iscrizione è gratuita.

