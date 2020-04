Coronavirus, Sol.Co. avvia un servizio di consulenza psicologica per lavoratori e imprenditori

Da quasi trent’anni Sol.Co., cooperativa sociale di Treviso, si occupa di inserimento e accompagnamento al lavoro di persone con disagio psichico. Il team di psicologi e operatori impegnati in azienda, affianca uomini e donne che, attraverso il lavoro, riacquistano autonomia, dignità, inclusione. «Da questa esperienza, e in questa fase di emergenza coronavirus, è nata la volontà di mettere a disposizione uno sportello gratuito di supporto psicologico, dedicato a lavoratori e imprenditori, con la possibilità di ricevere la consulenza di un esperto per contenere gli stati di disagio come incertezza, isolamento, confusione anche a causa delle diminuite interazioni sociali – spiega Luciana Cremonese, Presidente di Sol.Co. - Abbiamo pensato a chi, come noi, si trova ad affrontare l’ennesima sfida, ed è il nostro modo per essere in prima linea in questa fase così delicata».

«Proponiamo un servizio di ascolto e supporto per gli imprenditori e per i lavoratori che stanno vivendo una battaglia importante tra l’esigenza di tutelare la propria salute ( e della propria famiglia) e la necessità di non mettere a repentaglio gli equilibri finanziari e gli assetti produttivi del contesto di lavoro – precisa la dottoressa Anna Massaro psicologa e psicoterapeuta - Offriamo la possibilità di non sentirsi soli nell’affrontare il disagio della quarantena e le sue implicazioni emotive». Il servizio sarà garantito, gratuitamente, per la durata dell’emergenza Covid-19, inviando una mail all’indirizzo anna.massaro@solcocoop.it o telefonando al numero 329 055 5648 tutti i lunedì e giovedì ore 9.00/19.00