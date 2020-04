Paga il ticket ma si dimentica il resto: le fanno ritrovare i soldi allo sportello

E' arrivata di corsa all'ospedale San Valentino per una visita specialistica e, nella fretta del momento, si è dimenticata quasi 70 euro di resto dentro il distributore automatico.

Come riportato da "Qdpnews" è iniziata in questo modo la disavventura capitata a una donna residente nella zona di Montebelluna. Mercoledì 15 aprile, dopo aver inserito una banconota da 100 euro nel distributore del Punto giallo, la signora ha ritirato il tagliando per il controllo medico ma si è dimenticata di prendere i 69,50 euro di resto che le spettavano. I soldi sono rimasti nel distributore ma, per fortuna della donna, qualcuno si è accorto della sua dimenticanza e, invece di intascarseli li ha consegnati allo sportello dell'ospedale. Finita la visita, la signora si è ricordata di non aver preso il resto ed è subito tornata disperata al distributore automatico per ritirare i ticket sanitari. Non vedendo più i suoi soldi ha fatto un ultimo tentativo allo sportello del San Valentino ed è lì che ha trovato una busta con dentro tutti i suoi soldi. Tornata a casa la signora ha condiviso sui social la foto della busta. Un piccolo grande gesto di solidarietà in questi tempi difficili.