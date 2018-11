Solidarietà alla montagna veneta e friulana: ecco l'iniziativa di Cadoro Supermercati

Partirà lunedì 26 novembre l’iniziativa di Supermercati Cadoro, patrocinata dalle Regione Veneto, che assieme ad alcuni produttori veneti e friulani si è mobilitata per offrire il proprio sostegno e solidarietà alle aree e alle comunità montane colpite dalla recente e disastrosa ondata di maltempo. In tutti i supermercati Cadoro, da lunedì 26 novembre fino a lunedì 10 dicembre i clienti che acquisteranno i prodotti contrassegnati con il simbolo del “CUORE” vedranno il 10% del valore della propria spesa devoluto da Cadoro a favore dell’emergenza maltempo direttamente nel conto corrente che la Regione Veneto ha attivato presso la Banca Unicredit Spa denominato “REGIONE VENETO – VENETO IN GINOCCHIO PER MALTEMPO OTT. – NOV. 2018”.

“Di fronte all’ emergenza maltempo che così duramente ha colpito le nostre comunità montane, ci è sembrato naturale, come in altre occasioni, attivarci in prima persona per dare un aiuto – spiega Luca Bovolato, Direttore Generale di Supermercati Cadoro - Non si può rimanere indifferenti ed aspettare: ricominciare a vivere, a lavorare e produrre deve essere una priorità per tutti. La rete d’imprese venete e friulane, modello d’eccellenza italiano va a sostegno, con gesti concreti, del proprio territorio dove nascono i prodotti che arrivano sulle tavole degli italiani un patrimonio di tradizioni, gesti, cultura e di civiltà”.

Cadoro, azienda nata nel 1964, si è velocemente affermata con i suoi supermercati nel territorio trevigiano e poi nelle adiacenti province, arrivando oggi a contare 23 punti vendita di diverse dimensioni, tra il Veneto (in provincia di Treviso e nel Veneziano), il Friuli Venezia Giulia (tra Pordenone e Udine) e l’Emilia Romagna (a Ferrara e Bologna). Oggi, Cadoro significa 23 punti vendita con 44.000 metri quadrati di superficie, che impegnano un migliaio di addetti tra diretti ed indiretti.