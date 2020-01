Casa Marani, al via il sondaggio nelle abitazioni degli Over 65

Sono già arrivate a destinazione, in questi giorni, le oltre 3mila lettere firmate da Casa Marani e dal Comune di Villorba che preannunciano l’avvio di un’indagine dedicata agli Over 65 residenti nel territorio.

E sono già tanti i diretti interessati che stanno telefonando sia alla casa di riposo che agli uffici comunali per saperne di più. Nei prossimi giorni sarà inoltre consegnato un volantino che presenterà l’incaricato ufficiale di Casa Marani, un infermiere qualificato - preparato a questo scopo con nome, cognome e fotografia, in modo che tutti i destinatari della lettera conoscano in anticipo chi si recherà da loro per compilare il questionario d’indagine. Il questionario è stato pensato attentamente, realizzato e presentato ufficialmente in autunno, con la collaborazione e i contributi dei servizi sociali, dell’Ulss 2, dei medici di medicina generale, per capire come vivono gli Over 65 residenti nel Comune di Villorba e quali siano le loro esigenze in termini di assistenza, aiuto, supporto, o altro che possa emergere durante l’incontro. Nella lettera si precisa che in questo modo l'amministrazione comunale avrà modo di verificare in concreto la qualità dei servizi già offerti allo specifico target group di residenti ed eventualmente, sulla base di quest’indagine, individuare nuove o più efficaci soluzioni a supporto della popolazione più anziana che magari non è attualmente inserita in alcuna rete sociale. La scaletta delle visite a domicilio sarà concordata la settimana prossima in un apposito vertice congiunto tra gli Uffici Opertativi di Casa Marani e del Comune di Villorba