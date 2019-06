Il format televisivo "SOS Chirurgia" del canale "Lei" di Sky arriva a Castelfranco

Una preziosa opportunità di promozione turistica per Castelfranco Veneto ed il suo territorio. Su questa base sabato mattina il vicesindaco con delega al turismo, Gianfranco Giovine ha presentato in Sala Consiliare il format televisivo "SOS Chirurgia" in onda da domenica sul canale Lei di SKY (canale 138 e 139). Presenti all’incontro il produttore televisivo, Andrea Ferrari, Alessandro Martini direttore di Treviso Film Commission ed il dr. Antonio Di Vincenzo, medico bassanese con studio in città protagonista delle puntate. «Abbiamo visto in questa trasmissione un’occasione di promozione turistica delle eccellenze storico, culturali ed enogastronomiche del nostro territorio. Siamo riusciti a fare sinergia con OGV e Treviso Film Commission per un importante gioco di squadra» ha detto il vicesindaco.

SOS Chirurgia racconta il percorso di alcune donne alle prese con problemi di fiducia e accettazione di sé, un percorso importante, niente affatto semplice e caratterizzato da forti emozioni. Grazie all’esperienza e all’empatia del dr. Di Vincenzo e del suo team, le protagoniste di ogni episodio riusciranno a cambiare quel che non le soddisfa del loro aspetto e si riscopriranno più belle e sicure si sé. SOS Chirurgia, oltre a raccontare la storia e i sogni delle protagoniste, ci introduce nel mondo scientifico della chirurgia attraverso le spiegazioni e i consigli del dottor Di Vincenzo. Il canale Lei affronta così il tema della chirurgia estetica, un argomento che suscita curiosità per le implicazioni umane e interesse per le soluzioni scientifiche, e che riguarda un numero crescente di persone. Sono sempre più frequenti, infatti, i ricorsi alla chirurgia estetica, per un complesso mix di motivi: la percezione di difetti estetici evidenti, la paura di non piacere più, l’ansia di poter fermare il tempo che passa. Le sei puntate saranno in onda da domenica 9 giugno al 23 giugno alle ore 21.55 sul canale Lei.

Nella serie, creando il migliore contorno alla storia, verranno trasmesse alcune immagini di Castelfranco Veneto, del suo centro storico e delle sue bellezze. Un messaggio promozionale reso possibile grazie al supporto organizzativo ed economico di Treviso Film Commission, “l’organismo nato e voluto dal Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso - in collaborazione con tutto il Sistema Turistico Locale Trevigiano - con lo scopo di promuovere la provincia di Treviso caratterizzata da attrattive naturali, artistiche, architettoniche, storiche, paesaggistiche, dal forte impatto scenografico, presso le produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie nazionali ed internazionali”. Nello spazio web del canale Lei (www.leitv.it) sono inoltre disponibili alcune clip delle puntate con piccoli consigli utili che hanno superato le 500 mila visualizzazioni.