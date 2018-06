Piave servizi toglie l'acqua a due comuni della Marca

ODERZO La società Piave Servizi ha annunciato una doppia sospensione temporanea dell'acqua in due importanti comuni della provincia di Treviso. L'acqua sarà bloccata dalle 22 di mercoledì sera, 13 giugno, fino alle 3 di notte di giovedì 14 per un intervento di modifica alla rete adduttrice principale dell'acquedotto, dovuto alla costruzione della pista ciclabile in località Ramera. In tale circostanza sarà sospesa l'erogazione dell'acqua (o potranno verificarsi cali di pressione e sospensioni temporanee) nell'intero territorio comunale di Mareno di Piave, fatta eccezione per la frazione di Santa Maria del Piave.

Situazione analoga anche nel comune di Oderzo dove, per lavori di risanamento di un tratto di rete distributrice, l'erogazione idrica verrà sospesa - o vi potranno essere cali di pressione e temporanee sospensioni della fornitura - dalle ore 13 alle ore 20 di mercoledì 13 giugno. La zona interessata non riguarderà però tutta la città ma sarà limitata unicamente a via Mazzini, dal civico 16 al civico 26 (compresi). In entrambi i casi, nell’eventualità di condizioni meteorologiche sfavorevoli, l’intervento sarà posticipato di 24 ore. Chiunque fosse interessato a ricevere ulteriori informazioni sui due interventi potrà rivolgersi direttamente a Piave Servizi al numero verde di pronto intervento 800 590705.