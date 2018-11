Acquedotto in manutenzione: sospensione dell'acqua a Oderzo

La società Piave Servizi comunica che, dalle ore 13.30 alle ore 16.30 di lunedì 19 novembre, è in programma un intervento di manutenzione e riparazione della rete dell'acquedotto.

In tale circostanza sarà temporaneamente sospesa l'erogazione dell'acqua (o potranno verificarsi cali di pressione) in: via Martini, vicolo dei Molini, via Caduti dei Lager, via Rizzo, via Umberto I e via Pescheria. In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli, i lavori verranno rinviati di 24 ore. Le strade interessate si trovano tutte nell'area del centro storico di Oderzo, a pochi metri di distanza dal fiume Monticano. Piave Servizi ha cercato di limitare il più possibile i disagi per i residenti, sospendendo l'acqua nel primo pomeriggio. Per tutte le ulteriori informazioni sarà possibile rivolgersi direttamente a Piave Servizi al numero verde di pronto intervento 800 590705.