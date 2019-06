Piave Servizi: cali di pressione e sospensione dell'acqua in 4 Comuni della Marca

La società Piave Servizi comunica che, dalle ore 22 di lunedì 3 giugno alle ore 2 di martedì 4 giugno, è in programma un intervento di manutenzione e riparazione della rete adduttrice di acquedotto.

In tale circostanza potranno verificarsi cali di pressione o potrebbero essere necessarie temporanee sospensioni dell’erogazione dell’acqua a: Mareno di Piave, tranne la frazione di Santa Maria del Piave; Codognè; Vazzola e San Vendemiano, solo nelle località di Zoppè e Saccon. In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli, i lavori verranno rinviati di 24 ore. Per tutte le ulteriori informazioni sarà possibile rivolgersi direttamente a Piave Servizi al numero verde di pronto intervento 800 590705.