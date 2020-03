Coronavirus, sospesi fino al 25 marzo tutti i mercati di Montebelluna

E' in corso di pubblicazione in queste ore l'ordinanza sindacale predisposta in via precauzionale perprevenire il rischio di diffusione del Coronavirus nel Comune di Montebelluna. Il provvedimento prevede la sospensione, fino a mercoledì 25 marzo (compreso), dei seguenti mercati: Mercato maggiore di Montebelluna; Mercato sperimentale di Busta; Mercato agricolo di piazza Negrelli a Montebelluna; Mostra-mercato di sabato 21 marzo organizzata in collaborazione con l’Associazione “Il Mosaico – Un centro da vivere”; nonché ogni altra forma di commercio svolta su area pubblica in forma itinerante ai sensi del D.Lgs. 114/98 e della L.R. 10/2001, ad esclusione della vendita a domicilio del consumatore, nei locali ove questo si trovi per residenza o per motivi di lavoro, di studio o di cura.

