Vendono spazi pubblicitari a nome del Comune, il sindaco: «E' una truffa»

Agli uffici del Comune di Villorba è stato segnalato in questi ultimi giorni che alcune persone stavano proponendo ad aziende del territorio l’acquisto di spazi pubblicitari per conto del Comune.

Fingendosi dipendenti comunali, i truffatori proponevano a privati e aziende di acquistare spazi pubblici per la pubblicità in cambio di soldi. Una truffa in piena regola dal momento che i soldi venivano intascati dai truffatori. Il sindaco Marco Serena si è subito affrettato a fare chiarezza sulla vicenda spiegando che l’amministrazione comunale non ha mai autorizzato raccolte fondi o vendite di spazi pubblicitari per l’anno in corso e pertanto, in caso di richieste simili, ha invitato i cittadini a non versare somme in denaro e ad avvisare immediatamente il comando di polizia locale.