Altivole, nasce lo Spazio Ragazze: ciclo di incontri sulle mestruazioni

Un ciclo d’incontri dedicato alle giovani ragazze di 11 e 12 anni (prima e seconda media), per aiutarle a conoscere e accogliere le mestruazioni e orientarsi in un momento di grandi cambiamenti emotivi, di trasformazioni del corpo e delle relazioni con gli altri.

Il nuovo “Spazio Ragazze” sarà presentato lunedì 3 febbraio dalle 20 alle 22 alle mamme nello Spazio Giovani di Altivole (via Roma 21). Gli incontri saranno tenuti da Giulia Zatta, ostetrica dello spazio Cuna. Gli appuntamenti dedicati alle ragazze si terranno il 13, 20 e 27 febbraio dalle 16 alle 18. L’incontro conclusivo, in programma il 5 marzo, è dedicato a mamme e ragazze (inizio ore 18). L’iniziativa è stata organizzata dal Comune in sinergia con l’associazione Cuna spazio ostetrico, cooperativa Il Girotondo e la biblioteca comunale. La partecipazione è gratuita.