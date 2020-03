Mogliano Veneto: al via il servizio di spesa e farmaci a domicilio

In questo momento difficile, in cui ciascuno di noi è chiamato a fare la propria parte, l’amministrazione comunale di Mogliano Veneto avvisa la cittadinanza che i volontari di varie associazioni del territorio si sono resi disponibili per consegnare a domicilio la spesa alimentare alle persone anziane che non possono o non se la sentono di uscire dalla propria abitazione.

Già da venerdì 13 marzo sarà infatti attivo il numero telefonico 389 7894723 dedicato a questo servizio – promosso dal Coordinamento Volontariato Treviso Sud e da A.P.I.O. – che si svolgerà tutte le mattine dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 12. In questi giorni è in distribuzione anche un volantino esplicativo. Fintanto che la macchina operativa non sarà attivata, i volontari della Protezione civile si rendono disponibili a erogare questo servizio fin da subito. L’Amministrazione comunale farà la sua parte, veicolando nel sito istituzionale e sui canali media tutti gli aggiornamenti e informando la Cittadinanza circa i volontari che si rendono disponibili alla consegna dei generi alimentari a domicilio. I loro nominativi sono già stati inseriti in un database predisposto dagli uffici comunali, che ne riporta nome e cognome, nome dell’associazione di cui fanno parte, zona di abitazione e numero di telefono. Questi dati saranno trasmessi agli uffici del Coordinamento Volontariato Treviso Sud che, in funzione della zona di chiamata, comunicherà all’interessato/a nome e cognome del volontario assegnato. Allo stesso modo anche i volontari dell’associazione Guardie per l’Ambiente, coordinata dal Comando di Polizia Locale del Comune di Mogliano Veneto, si sono resi disponibili ad aiutare tutte le persone anziane o in regime di quarantena per far passeggiare i propri cani o altri animali che avessero necessità di essere portati dal veterinario. Chiunque fosse interessato a richiedere tale servizio è pregato di contattare il Comando di Polizia Locale allo 041 5930900 o l’Associazione Guardie per l’Ambiente al 328 1993681. Gli interventi saranno svolti unicamente in caso di comprovata necessità. Nel caso di persone anziane, distanti dal mondo Social e che quindi difficilmente verranno a conoscenza dell’esistenza di questi servizi, l’amministrazione comunale prega ciascun moglianese di farsene portavoce tra la collettività.