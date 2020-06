Spesa sospesa, un carrello nel parco per aiutare i più bisognosi

Dati alla mano, si ipotizzano 150 chili raccolti nel mese di maggio. Si parla di generi alimentari ma soprattutto di spesa solidale. È quanto ricevuto dal comitato di Quartiere Abruzzo, il rione cittadino che si affaccia a nord su Borgo Treviso a Castelfranco Veneto.

Un carrello della spesa sistemato nel verde parco del quartiere esorta i residenti a lasciare alimentari confezionati per i più bisognosi con l’invito: “Se puoi metti, se non puoi prendi”, per una partecipazione nel pieno spirito di comunità. A supporto per raccogliere offerte a domicilio in pieno anonimato anche il numero mobile 3497714310. E la risposta è stata ampia con buona parte del raccolto che è stato destinato alla Caritas cittadina che assieme a le Discepoli del Vangelo, con il coordinamento dei servizi sociali, sta intervenendo nelle situazioni più critiche di famiglie e persone colpite da questa crisi. «Ringraziamo i volontari del quartiere Abruzzo per questa iniziativa che dimostra come il tessuto sociale della nostra città è vivo e sa essere forte ed unito nei momenti di difficoltà» commentano il sindaco Stefano Marcon e l’assessore al Sociale Piva.