Due nuovi sportelli Ater all'interno delle biglietterie Mom

Grazie alla collaborazione tra Ater Treviso e Mom Spa sono operativi, presso le biglietterie Mom di Treviso e Conegliano, due sportelli informativi Ater. L'accesso allo sportello da parte degli inquilini deve avvenire previa prenotazione telefonica (al numero 0422/296411).

«Ringrazio il presidente Mom, Giacomo Colladon – commenta l'ingegner Luca Barattin, presidente Ater - per aver accolto la nostra richiesta di potenziamento dell’Ufficio Informazioni presso altre sedi alternative alla nostra a Treviso. La particolare emergenza ha indotto tutti a fare ancora più squadra tra enti e utilities del territorio, cercando soluzioni alternative e di sinergia con l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio, andando il più possibile incontro agli inquilini in particolare a quelli più anziani». Lo sportello di Treviso (piazzale Duca d'Aosta, 7) è attivo su appuntamento il martedì (dalle 14:30 alle 16:30) e il giovedì dalle 9:30 alle 12:30. Lo sportello di Conegliano invece (via C. Colombo, 82/C) sarà attivo, sempre su appuntamento, il lunedì (dalle 9:30 alle 12) e il venerdì (dalle 9:30 alle 12).