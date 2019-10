Sernaglia della Battaglia: attivato lo sportello del cittadino

Martedì 15 ottobre sarà il primo giorno di operatività per lo “Sportello al cittadino”, il nuovo servizio offerto dall'amministrazione comunale per migliorare il rapporto tra Comune e i cittadini assicurando a tutti accessibilità alle informazioni e alla comunicazione istituzionale.

Lo sportello sarà aperto il martedì dalle 17 alle 18.30 e il giovedì dalle 10 alle 12 nella sala giunta, al piano terra del municipio. Tra i compiti degli operatori dello sportello ci saranno l'ascolto delle richieste dei cittadini, l'interpretazione delle loro esigenze e il chiarimento di eventuali dubbi, fornire informazioni sulla struttura organizzativa, le attività dell'ente e i servizi erogati dal municipio, favorire il ruolo attivo e la partecipazione dei cittadini, raccogliere segnalazioni, suggerimenti e proposte, collaborare nella distribuzione della modulistica relativa ai procedimenti amministrativi di competenza degli uffici e di materiale informativo su eventi, manifestazioni pubbliche e iniziative di pubblica utilità e orientare gli utenti verso gli uffici competenti. L'apertura dello sportello verrà garantita da un amministratore comunale delegato dal sindaco Mirco Villanova, che così saluta l'avvio del nuovo servizio: «Come annunciato in campagna elettorale e come precisato nelle linee programmatiche di mandato, è intenzione di questa amministrazione migliorare la comunicazione tra Comune e cittadinanza. Oltre al rinnovato sito web, alla pagina Facebook e al notiziario comunale cartaceo distribuito una volta all'anno a tutte le famiglie sernagliesi, lo Sportello al cittadino sarà una risorsa in più per dare risposte più dirette alle domande che i cittadini si pongono. La partecipazione alla vita amministrativa sarà favorita anche invitando i sernagliesi a compilare questionari di valutazione sui servizi offerti dagli uffici comunali, in un'ottica di miglioramento dei servizi stessi. L'immagine del volantino che annuncia l'iniziativa, con mani che si protendono una verso l'altra – conclude il primo cittadino – bene sintetizza lo spirito di questo nuovo servizio, che tra l'altro non comporterà alcuna spesa per il Comune visto che sarà svolto da amministratori pubblici».