Spray al peperoncino dentro Carpisa, dipendenti e clienti costretti a uscire in strada

Colpi di tosse, occhi arrossati e difficoltà a respirare per clienti e dipendenti del negozio Carpisa in via XX Settembre a Treviso. Nel pomeriggio di lunedì 25 novembre una piccola quantità di spray al peperoncino sarebbe stata spruzzata di nascosto all'interno del punto vendita costringendo una quindicina di persone presenti all'interno a uscire in strada e a chiamare sul posto la polizia.

Come riportato da "Il Corriere del Veneto" si sospetta che il gas urticante sia stato spruzzato da qualcuno intenzionato a mettere a segno un furto anche se, dai primi controlli, tutte le merci presenti all'interno del negozio sembravano essere rimaste al loro posto. Grande stupore tra i passanti che hanno assistito alla scena con clienti e dipendenti costretti a uscire per colpa degli effetti dello spray. Nessuno dei presenti ha avuto bisogno di cure mediche, l'infiammazione è passata dopo pochi minuti anche se ora resta il dubbio se sia trattato di un tentato furto o semplicemente di uno scherzo di cattivissimo gusto.