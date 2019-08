Velodromo, la crisi della "Pessima" porta allo stop dei lavori

E' una corsa ad ostacoli, se non proprio un calvario, la strada che dovrebbe portare alla realizzazione del velodromo di Spresiano. A mettere in dubbio la realizzazione dell'opera sono le difficoltà della ditta milanese che ha vinto l'appalto per i lavori di costruzione, la Pessina Costruzioni, che con uno stato di passivo di oltre 110 milioni cerca ora di poter mettere in atto un piano di concordato per saldare i propri creditori, come i sub appaltatori impegnati nelle opere per il velodromo. Tra questi c'è la bergamasca Edil Star, che con un credito di oltre 400mila euro vantato nei confronti della Pessina e che fino ad oggi non è stato saldato, ha deciso di bloccare i lavori.

«Non ci pagano le fatture da mesi, siamo costretti a portare via tutta la merce, per me il cantiere del velodromo si ferma qui -spiega il titolare della Edil Star Islami Cefli, cinquanta dipendenti, arrivata a Spresiano un anno fa per svolgere lavori in sub appalto per il completamento dei rivestimenti in cemento armato di tutta la struttura- Fino allo scorso dicembre è andato tutto bene, poi il materiale che serviva ha iniziato a scarseggiare perché i fornitori non consegnavano più la merce a Pessina, che aveva smesso di pagare. Cemento e ferro in quantità contate e i sub appaltatori costretti a a sobbarcarsi le spese di noleggio di strutture e attrezzature che poi, a causa della mancanza di materia prima, sarebbero rimaste inutilizzate».

A questo punto è chiaro che se il piano di salvataggio della Pessina non andrà in porto per il velodromo di Spresiano arriverà il momento di tirare il freno a mano. Uno stop che potrebbe far slittare l'opera, attesa da un decennio dalla Marca, terra di ciclismo per eccellenza, anche per diversi anni.