Emergenza caldo, a Spresiano patto tra Comune e Casa di Riposo

SPRESIANO L’Amministrazione Comunale di Spresiano e la Casa di Riposo Villa dr. L.Tomasi hanno sottoscritto una convenzione per promuovere un’iniziativa rivolta alla fascia di popolazione più fragile, ovvero le persone ultrasettantenni, residenti a Spresiano, garantendo loro spazi freschi ed accoglienti dove poter trascorrere alcune ore della giornata. Il progetto è rivolto a persone autosufficienti, deambulanti e completamente autonome, anche nell'eventuale assunzione dei farmaci. L’accoglienza è prevista presso la casa di riposo Villa dr. L. Tomasi, dal 18 giugno al 7 settembre, da lunedì a venerdì dalle ore 09.30 alle ore 18.30 (con possibilità di scegliere una o più giornate), con un costo giornaliero di € 15,00, comprensivo di pranzo e cena.

"Vista l'esperienza positiva dello scorso anno - afferma l'Assessore alle Politiche Sociali Giovannina De Lazzari - riteniamo molto importante continuare questa stretta collaborazione con la Casa di Riposo per dare una risposta ai nostri concittadini ultrasettantenni". Per le prenotazioni, le persone possono rivolgersi allo sportello dei servizi sociali del Comune nei seguenti orari: lunedì 8.30/10.00, mercoledì e venerdì 10.30/13.30, giovedì 15.30/17.30 oppure telefonando al numero 0422.723426-442. Per accedere all’iniziativa è necessario poi sottoscrivere la convenzione con la struttura e consegnare il certificato medico che attesti l’assenza di malattie infettive.