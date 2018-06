Lib(r)eriamoci incontra Paolo Zardi e Vitaliano Trevisan

VILLORBA Doppio appuntamento per una nuova iniziativa che vede la collaborazione della Libreria Lovat e Lib(r)eriamoci: la presentazione di un libro anticipata da un workshop di scrittura. Protagonisti sono due scrittori veneti contemporanei, Paolo Zardi con Tutto male finché dura (Feltrinelli, 2018) e Vitaliano Trevisan con Works (Einaudi, 2016), che converseranno con Alberto Trentin e Chiara Stival sulla scrittura e sulle riflessioni che le loro parole suscitano sui lettori.

Il workshop, della durata di due ore e mezza, si divide in due momenti: un laboratorio base di scrittura (dalle 15.30 alle 17.00) condotto da Alberto Trentin, insegnante de Il Portolano, Scuola di scrittura autobiografica e narrativa di Treviso, e a seguire un incontro con l’autore (dalle 17.00 alle 18.00), per i soli iscritti al laboratorio, momento dedicato al confronto, a domande e consigli. Dopo una breve pausa al Lovat Café, come di consueto alle ore 18.30 ci sarà la presentazione aperta al pubblico: le date da memorizzare sono sabato 23 giugno per Paolo Zardi e sabato 30 giugno per Vitaliano Trevisan. Lib(r)eriamoci, dopo la rassegna “10 incontri con gente che scrive”, propone questo nuovo format “La forma delle cose a venire. Scritture scrittori scriventi” che continuerà con nuovi incontri in autunno.