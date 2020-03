Scriveva su Facebook dov'erano i posti di blocco dei carabinieri: denunciato

Sabato scorso, 28 marzo, gli utenti del gruppo Facebook "Sei di Spresiano se..." hanno iniziato a notare sulle loro bacheche alcuni post insoliti che segnalavano gli indirizzi esatti dove i carabinieri si erano posizionati per controllare gli automobilisti non in regola.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", l'autore delle segnalazioni era un 45enne, disoccupato, residente proprio a Spresiano che, con l'arrivo del weekend, si era improvvisato nel ruolo di vedetta anti-carabinieri. Nella sua mente era nata l'idea di aiutare i concittadini senza autocertificazione a non prendere le multe segnalando in tempo reale i vari appostamenti dei carabinieri. Tra gli utenti del gruppo però qualcuno ha notato subito l'accaduto avvisando le autorità. Dopo poco più di mezz'ora dalla segnalazione, il 45enne è stato rintracciato e convocato nella stazione di Via Giuseppini dov'è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio. Tutti i post sono stati cancellati dal gruppo.