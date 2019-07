Negrisia: i volontari riparano la staccionata della pista ciclabile

Franco, Mauro, Giorgio e Pietro, volontari del Gruppo insieme, hanno provveduto anche quest’anno a riparare e mettere in sicurezza la staccionata lungo la pista ciclabile di Negrisia in Via San Romano.

«Rivolgo un sentito ringraziamento – ha dichiarato il sindaco di Ponte di Piave, Paola Roma – ai volontari che hanno dedicato il loro tempo e le loro energie, prendendosi cura del nostro territorio. Il volontariato civico, la disponibilità e la partecipazione di quanti lavorano “per il bene comune” sono fondamentali per una comunità e dimostrano come amministrazione e volontariato insieme raggiungano, anche sotto il profilo delle risorse, risultanti importanti per la nostra comunità».