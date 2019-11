Staffetta sul Terraglio per dire basta alla violenza contro le donne

Anche quest'anno Mogliano ha organizzato la staffetta lungo il Terraglio, condivisa con la Commissione intracomunale alle pari opportunità (comuni di Casier, Preganziol, Mogliano, Casale sul Sile, Zero Branco e Marcon). È una marcia che vuole sensibilizzare l'opinione pubblica contro la violenza sulle donne. Anche le donne che sono costrette a prostituirsi lungo la Pontebbana.

La staffetta partirà alle 9.30 dalla pasticceria Al Terraglio di Frescada di Preganziol e proseguirà in direzione Mogliano (seguendo le tappe indicate sul volantino), con sosta al municipio di Preganziol; mentre da sud si partirà dal quartiere di Marocco. Da Marcon si percorrerà via Zermanesa. Tutti i gruppi convergeranno alle 11.30 in Piazza dei Caduti a Mogliano per la presentazione della pietra d'inciampo in memoria di tutte le donne vittime di femminicidio.