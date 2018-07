Cercasi stagista in profumeria ma con "ottima conoscenza dell'italiano"

TREVISO Per fare la commessa - così come per tutti i lavori del Mondo potremmo dire - bisogna saper parlare l'italiano. Non è sufficiente essere disponibile, sorridere al cliente e conoscere tutti i prodotti in vendita: le parole sono importanti e la conoscenza ottimale della lingua è necessaria oggigiorno. "Cerchiamo stage retribuito (rimborso spese) neo diplomato o neo laureato. Richiesta ottima conoscenza della lingua italiana". E' quanto recita un cartello alla ricerca di nuovo personale in una nota catena di profumeria del centro di Treviso - come riporta il Gazzettino di Treviso.

Potrebbe sembrare un annuncio come tanti ma indubbiamente la richiesta della conoscenza ottimale della lingua italiana potrebbe far pensare ad un errore invece è tutto vero: "Si sono presentate molte ragazze brave e con grande predisposizione alla vendita di cosmetici - afferma il personale della profumeria al quotidiano il Gazzettino - ma con grosse lacune linguistiche"

Da giovani straniere in cerca di lavoro a neodiplomate "autoctone" che si esprimono però soltanto in dialetto. Insomma una selezione davvero ardua per il negozio a due passi da piazza dei Signori: quando non sono richieste abilità trasversali la conoscenza della lingua pare fondamentale.