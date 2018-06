Vicini da incubo: madre e figlio terrorizzano i residenti del condominio

SPRESIANO Una signora di 76 anni e il figlio cinquantatreenne sono i protagonisti di un'incredibile vicenda avvenuta in un condominio di Spresiano. I due sono stati denunciati e portati a processo dai loro stessi vicini, esasperati per i comportamenti dispotici tenuti dai due.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", la coppia di familiari se la prendeva spesso con chiunque non rispettasse le loro regole. Minacce, insulti e toni pesanti contro i vicini erano all'ordine del giorno e, stando a quanto riferito da molti inquilini, madre e figlio se la sarebbero presa in particolare contro i bambini che vivevano all'interno del palazzo arrivando a insultarli più volte e a impedirgli di giocare nel giardino comune dell'edificio. Nonostante in molti abbiano provato a sollevare il problema durante le assemblee condominiali, i due sarebbero sempre riusciti ad avere la meglio alzando il livello dei loro toni prepotenti contro i condomini. A quel punto i residenti, esasperati, hanno deciso di passare alle vie legali. Sono state decine le querele a loro carico, fino a quando un gruppo di proprietari di appartamenti nello stabile non ha deciso di organizzare una vera e propria denuncia ufficiale contro madre e figlio, portando entrambi in tribunale. Madre e figlio sono stati così rinviati a giudizio e adesso dovranno difendersi dall’accusa di stalking. Per la Procura di Treviso tra il 2012 e il 2014 il cinquantatreenne e la madre settantaseienne avrebbero generato un clima di tale tensione da causare in gran parte dei condomini una vera e propria paura per la propria incolumità fisica, facendo cambiare casa a numerose persone. Il processo ai due vicini da incubo riprenderà il prossimo 22 giugno.