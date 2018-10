All'azienda State of Art il diploma di merito di Unioncamere per il progetto su Marte

“Unioncamere Veneto plaude a State of Art srl, azienda che rappresenta l'eccellenza italiana nel mondo in un settore dove conoscenza tecnica, preparazione e creatività sono le parole chiave”. Con queste parole Mario Pozza, presidente Unioncamere Veneto, ha consegnato il Diploma di Merito a State of Art srl, azienda di San Donà di Piave (Ve) che ha saputo farsi strada nel settore della Visualizzazione Architettonica fino a diventare uno dei punti di riferimento della realtà virtuale internazionale. La consegna del diploma si è svolta in occasione della presentazione di Marineris City, il progetto della prima città su Marte con cui l'azienda di San Donà ha conquistato il 1° premio nella competizione mondiale Mars Home Planet Rendering.

“È significativo – ha proseguito Pozza - che in un momento in cui anche il sistema camerale è impegnato nella digitalizzazione, una azienda del territorio venga riconosciuta come eccellenza a livello mondiale. Oggi in Veneto abbiamo 545 aziende legate al mondo digitale che impiegano 850 persone, numeri che raccontano un settore in continua crescita e che ci rendono orgogliosi”. “La possibilità di immaginare il futuro con l'obiettivo di migliorare la vita dei cittadini – ha sottolineato il Sindaco di San Donà, Andrea Cereser - è certamente sfidante. Per San Donà di Piave, in particolare, è un grande onore ospitare un'azienda il cui lavoro contribuisce a migliorare la società, tanto da essere riconosciuta come eccellenza a livello internazionale”.

State of Art dal 2010 si occupa infatti di Visualizzazione Architettonica. Grazie al continuo aggiornamento e all’esperienza acquisita nel settore, l'azienda è oggi un vero e proprio punto di riferimento per la formazione degli artisti di rendering e per tutte le realtà interessate a preparare i propri collaboratori nell'ambito della resa fotorealistica di progetti architettonici statici, di animazione e realtà virtuale. Un settore in cui la ricerca è all'ordine del giorno e le tecnologie sono sempre più all'avanguardia, come evidenziato nel corso degli AcademyDays#9, evento organizzato a Mogliano Veneto dall'azienda di San Donà di Piave che, per due giorni, ospita gli artisti più famosi del rendering mondiale, la cui 9^ edizione ha richiamato 240 persone provenienti da 58 paesi del mondo.

E al termine della presentazione, gli ospiti hanno potuto sperimentare dal vivo l’esperienza della passeggiata su Marte. Un’occasione unica, in cui, grazie alla tecnologia virtuale, è stato possibile scoprire “di persona” l’impianto urbanistico di Marineris City con i suoi edifici, le risorse idriche ed elettriche, gli spazi verdi e gli impianti di distribuzione.

