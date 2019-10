Statuto Asco Holding: tra Villorba e Spresiano è polemica sulle modifiche

«Non esiste nessuna guerra delle lettere ma solo un differente stile nel cercare la migliore soluzione per dare vita ad una modifica utile ai Comuni dello Statuto di Asco Holding: lo stile villorbese, proattivo e collaborativo capace di fare network con gli altri Comuni (che per ora corrisponde a circa il 60% delle quote di partecipazione) e lo stile del sindaco di Spresiano, che è rimasto prima inerte, poi solo critico (pur essendo, tale facoltà un diritto dell'Ente locale, che oggi possiede la quota dello 0,00008975 % di Asco Holding).

Sul piano tecnico e culturale, rilevo che, nella sua lettera, il sindaco di Spresiano scrive che la Asco Holding avrebbe dovuto chiedere un parere alla Consob e alla Corte dei Conti, invece che ad un blasonato studio legale. Va precisato che un parere chiesto da parte della Società non avrebbe avuto alcuna utilità per i Comuni, in quanto l'utilizzabilità dello stesso non avrebbe sollevato da responsabilità gli amministratori locali. Altrettanto superficiale appare pure la critica secondo la quale si starebbero sprecando soldi pubblici con la richiesta di un parere “pro veritate”: si tratta invece di una cifra di 8mila euro più accessori da dividere ad oggi fra 30 Comuni, vale a dire circa 380 euro ciascuno. Una cifra irrisoria che corrisponde non ad uno spreco, ma ad un investimento necessario per consentire ai Comuni di far votare al Consiglio la proposta di modifica statutaria con tutte le garanzie del caso. Approfitto dell’occasione per invitare anche il sindaco di Spresiano, come hanno già fatto tanti enti che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale, a richiedere il nostro parere che, se partecipa alla spesa, gli metteremmo volentieri a disposizione così da garantire il suo Consiglio comunale al momento della votazione: che Spresiano voti sì oppure no alle modifiche allo statuto proposte, solo così lo farebbe con cognizione di causa. Invito il sindaco di Spresiano a riflettere sulle sue esternazioni, metabolizzando il fatto che con la quota dello 0,00008975 %, il suo parere, come amava sottolineare il buon Dino De Poli, non rappresenta neppure un “vice-parere”».