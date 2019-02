Previsioni del tempo in diretta: una stazione meteo amatoriale per il Cansiglio

Passione e intraprendenza non mancano di certo al giovane Andrea Costantini, trentunenne trevigiano residente a Vittorio Veneto, pronto a coronare un sogno davvero molto particolare.

Il suo progetto è quello di poter creare la prima stazione meteo amatoriale per la piana del Cansiglio in modo da poter fornire ad appassionati e turisti le previsioni meteo in tempo reale. Un servizio che, al momento, non esiste ancora anche se potrebbe diventare presto realtà. Sulla piana esiste una stazione meteo dell’Arpav in località Tramedere, ma i dati non vengono resi pubblici in tempo reale. Chi volesse sapere in diretta che tempo fa in Cansiglio ad oggi non può farlo, ma il progetto di Costantini potrebbe presto mettere fine a questa mancanza. Per realizzare il suo sogno il trentunenne trevigiano ha avviato una raccolta fondi su Facebook dal titolo: "Stazione meteo amatoriale Pian del Cansiglio con trasmissione dati" nella speranza di poter raccogliere la cifra necessaria all'installazione fissata ad 800 euro. In poche ore il giovane ha già raccolto oltre 600 euro e ora il suo traguardo sembra davvero a portata di mano. «Desidero ringraziare le persone che stanno supportando questa iniziativa contattandomi anche personalmente, si sono già create occasioni per nuovi legami con appassionati della montagna, della meteorologia e del Pian Cansiglio. Grazie mille ancora a tutti, l'area pensata per l'installazione avrà un palo che sarà installato al fine di avere le misure anemometriche ad almeno 5 metri dal suolo. L'area è completamente soleggiata, del tutto aperta da sud-ovest a sud-est (passando per il nord) e l'edificio posto a sud è a circa 20-25m di distanza» ha commentato l'ideatore del progetto. Un sogno pronto a diventare realtà nel segno di un altro splendido progetto trevigiano.