Stefania Sandrelli socia e assaggiatrice del vino Bottega

Stefania Sandrelli conosce profondamente il mondo del vino, può considerarsi una grande esperta e in tale veste Sandro Bottega l'ha voluta come assaggiatrice dei suoi vini. Prima di essere imbottigliati i vini passano al vaglio anche della Sandrelli. Stefania così oltre a dividere l'avventura del Chianti con Bottega (ma anche con il marito Giovanni Soldati) entra sempre più a far parte del mondo del vino. Ama in particolare i rossi ma non disdegna il Prosecco.