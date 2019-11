Strada pericolosa, il Comune blocca il traffico per far andare a scuola i bambini

Ha preso il via lunedì 25 novembre la sperimentazione relativa alla chiusura al traffico veicolare del tratto di via John Kennedy antistante alla scuola primaria a Caselle con orario 7.45-8.05 da lunedì a venerdì, al fine di agevolare e rendere sicuro l’accesso dei bambini all’istituto.

Il divieto di circolazione di breve durata per i veicoli riguarda il tratto di via Kennedy dall’uscita nord del parcheggio dietro la chiesa fino all’intersezione con via Canova. L'ordinanza pubblicata il 13 novembre è giunta dopo un incontro con modalità partecipata, che si è svolto il 28 ottobre, in cui l’amministrazione guidata dal sindaco Chiara Busnardo ha coinvolto il dirigente scolastico Carmelo Giuseppe Musumeci e la referente del plesso, i genitori rappresentanti delle diverse classi, i volontari del Pedibus, il gruppo salute e stili di vita, i volontari del Gruppo Volontari della Protezione Civile e gli esercenti della via. «Abbiamo lavorato insieme e tutti hanno danno dato il loro prezioso contributo per trovare una soluzione condivisa alla consueta confusione che ogni mattina si verificava davanti all'ingresso della scuola – spiega il sindaco Chiara Busnardo – evitando così di esporre bambini e adulti ad una situazione di possibile rischio di incidenti». La situazione di affollamento che si creava in attesa dell’apertura della scuola è stata così gestita attraverso la segnaletica temporanea che ogni mattina dalle 7.45 alle 8.05 indica alle auto di fermarsi segnalando l’area pedonale.