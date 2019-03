Stradella di San Pelaio: i residenti chiedono al Comune di metterla in sicurezza

Via Stradella di San Pelaio è una stradina che corre sul lato sinistro dell'arteria principale di San Pelaio (per chi proviene da Ponzano) e che viene molto utilizzata nelle ore di punta per evitare il traffico molto intenso su Strada San Pelaio e su Viale della Repubblica.

La stradella, però, è molto stretta (è difficile per due auto passare contemporaneamente), costeggiata da fossati e con diverse curve molto accentuate. Insomma, si tratta della classica “strada di campagna”, inadatta a sopportare il pesante traffico automobilistico che la caratterizza in alcune ore del giorno. A segnalare la problematica è stato Luigi Calesso di Coalizione Civica che ha commentato il problema con queste parole: «I residenti in zona mi riferiscono di incidenti stradali e uscite di strada delle auto, avvenuti o evitati per poco, a causa, appunto dell’incrociarsi dei veicoli: nonostante le dimensioni e le caratteristiche, infatti, la stradella è a doppio senso di marcia il che ne favorisce l’uso come alternativa agli assi viari più importanti e congestionati. Da diversi anni i residenti a San Pelaio chiedono degli interventi per la messa in sicurezza della stradella, a cominciare dalla trasformazione a senso unico che ridurrebbe molto la pericolosità della via e, contemporaneamente, ridurrebbe il carico di traffico dovuto al suo utilizzo come via di sfogo rispetto a Strada San Pelaio o a Viale della Repubblica. La situazione potrebbe ulteriormente peggiorare - sostiene Calesso - se su San Pelaio si scaricherà, come pare possibile, una parte del traffico diretto da e verso la Pedemontana. Finora non mi risulta che nulla sia stato fatto e che nessun intervento sulla Stradella sia stato programmato da questa amministrazione. Mi chiedo - conclude Calesso - se non sia arrivato il momento di valutare seriamente qualche iniziativa, sia il senso unico o siano altre, per mettere in sicurezza una strada di cui da molto tempo è nota la pericolosità, soprattutto negli orari di punta. I cittadini di San Pelaio attendono da troppo tempo una risposta a queste richieste».