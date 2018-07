Pasticcio striscione Regeni: Calesso attacca Conte e Iannicelli

l Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale dichiarano sulla stampa di oggi cose diverse rispetto alla "sparizione" dello striscione per Giulio Regeni da Palazzo dei Trecento: se per Conte la cosa è definitiva, Iannicelli non dimostra altrettanta certezza, parla di "manutenzione"...A entrambi penso sia utile comunicare che per rimuovere definitivamente lo striscione (penso che la "manutenzione" non possa durare più di qualche giorno) è necessaria una delibera di giunta visto che è con una delibera di giunta che la precedente amministrazione ha deciso l'installazione.

Conte e Iannicelli sappiano che lo striscione e Palazzo dei Trecento non sono "cosa loro" ma proprietà dei cittadini che loro sono chiamati transitoriamente a governare e che, quindi, l'eliminazione dello striscione dal palazzo va decisa nella stessa sede, la giunta municipale, in cui è stato deciso di installarlo. Conte convochi la Giunta con questo punto all'ordine del giorno e giustifichi la sua proposta di delibera con il "Lo striscione è stato lì abbastanza": se in giunta c'è qualcuno con la schiena diritta gli risponderà che sarà "abbastanza" quando sarà conosciuta la verità sull'assassinio di Giulio Regeni, fino a un secondo prima non sarà mai abbastanza.