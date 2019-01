Studenti del Ciofs di Conegliano in visita alla Keyline per scoprire il mondo del lavoro

Fare un buon colloquio di lavoro non è sempre una passeggiata. In quei pochi minuti bisogna fare buona impressione, mostrarsi professionali, competenti, ma anche dotati di personalità, carattere e di quel tocco in più che può fare la differenza. E’ quanto hanno potuto sperimentare, nelle scorse ore, gli studenti del Ciofs/fp Don Bosco di Conegliano in visita alla Keyline durante la simulazione con Ketty Mazzer, responsabile delle risorse umane dell’azienda produttrice di chiavi e macchine duplicatrici. I ragazzi, accompagnati dai loro insegnanti, hanno fatto visita ai reparti produttivi in via Camillo Bianchi a Conegliano, prima di provare con mano come sarà il loro approccio al mondo del lavoro, potendo avere dei consigli utili da chi si trova ogni giorno ad agire “sul campo”. L’esperienza si è conclusa con la visita al museo della chiave Bianchi 1770, allestito all’interno dell’azienda.