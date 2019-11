Lo studio tecnico Da Rin festeggia 100 anni di attività

Giovedì 28 novembre il sindaco di Treviso Mario Conte ha consegnato un attestato a Paolo Da Rin, titolare dello studio tecnico Da Rin, attività che quest’anno ha compiuto 100 anni.

Lo studio è stato fondato da Giovanni Da Rin, geometra, con valutazioni sui danni di guerra e poi progetti di strade, bonifiche e fabbricati a Treviso e provincia. L’attività è proseguita poi con il figlio Giovanni Battista, Segretario del Collegio dei Geometri, autore di progetti come l’hotel Oasi di Paese e il concessionario Marazzato e pratiche in campo giudiziario. L’attuale titolare dello studio, dapprima situato in via Palestro e ora in viale Carlo Alberto, è Paolo Da Rin, ingegnere, che ha mantenuto i connotati dell’attività avviata dal nonno e dal padre. L’attestato è stato consegnato come «segno di gratitudine per la professionalità e la competenza sempre profuse nei 100 anni di intensa, esperta e importante attività tecnica dello Studio Da Rin e per aver saputo tramandare di generazione in generazione cortesia, competenza e serietà».