Treviso ospiterà il summit sulla sicurezza informatica

Imprenditori del Nordest, accademici ed esperti di sicurezza cyber si danno appuntamento giovedì 23 maggio a Treviso, presso l’Auditorium Cassamarca, nell'ambito di Security Summit 2019, per delineare la situazione della sicurezza delle informazioni e delle reti, con riferimento alle specificità locali.

La giornata di convegno è organizzata da Clusit - Associazione per la Sicurezza Informatica in Italia - in collaborazione con UNIS&F, società di servizi e formazione del Sistema Confindustriale che opera nelle province di Treviso e Pordenone, e con Astrea, agenzia di Comunicazione e Marketing specializzata nell’organizzazione di eventi business in ambito tecnologico. La presentazione del Rapporto Clusit 2019, che raccoglie e analizza i dati relativi agli incidenti gravi verificatisi nel 2018, aprirà i lavori della giornata, delineando la situazione della sicurezza delle informazioni e della rete del Nord Est e definendo lo scenario attuale e le prospettive per i mesi a venire. Sul tema si confronterà un panel di discussione che vedrà tra i protagonisti il dottor Giuseppe Bincoletto, vicepresidente di Assindustria Venetocentro con delega al Coordinamento delle Merceologie, Alberto Mercurio, di UNIS&F, alcuni autori del Rapporto Clusit e i rappresentanti di aziende del Triveneto e del settore informatico. A seguire, nella giornata, si alterneranno sessioni sui temi più attuali tra Governance e tecnologie e compliance: in particolare, sarà all’attenzione del giorno il bilancio sull’applicazione del GDPR a un anno dalla sua entrata in vigore: si parlerà di best practices adottate e dei principali errori commessi. Si discuterà inoltre di correlazione degli eventi e analisi del comportamento nell’individuazione delle minacce informatiche; gestione di reti cloud ibride e monitoraggio della rete; sicurezza dell’endpoint e accesso sicuro alle proprie applicazioni; autenticazione a più fattori su piattaforme cloud intuitive. «Per il terzo anno rinnoviamo la collaborazione con UNIS&F in un territorio che è particolarmente sensibile ai temi della sicurezza cyber, per la sua forte propensione all’innovazione: siamo quindi particolarmente lieti di tornare qui a confrontarci con imprese e ricercatori» afferma Paolo Giudice, segretario generale Clusit.