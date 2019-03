Affare-truffa su internet: perde cinquantamila euro e si toglie la vita a 41 anni

Il popolo dei social e le tantissime persone che avevano avuto la fortuna di conoscerlo in vita, sono ancora sotto shock per la scomparsa, tragica e improvvisa, di Moris Sbrissa morto a soli 41 anni nella giornata di sabato 9 marzo.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il quarantunenne avrebbe perso cinquantamila euro in un investimento fatto con il sistema "AmicoPolis" che prometteva ai clienti della Rete facili guadagni attraverso una serie di investimenti. A trarlo in inganno la speranza di poter far fruttare i risparmi di una vita in modo semplice e veloce. Arrivato al "livello superiore", Sbrissa avrebbe deciso di investire un'importante somma di denaro a cui sarebbe dovuto corrispondere un interesse mensile dal 9 al 13 per cento. Così non è stato. Gli investimenti online basati sull'andamento dei mercati a cui si era affidato il 41enne trevigiano si sono rivelati un azzardo troppo grande e, in poche settimane, Sbrissa ha perso i risparmi di una vita. L'entusiasmo iniziale ha lasciato presto il posto alla disperazione e alla rabbia per non essersi accorto in tempo del rischio a cui era andato incontro. Una storia che il 41enne ha raccontato, giorno dopo giorno, sul suo profilo Facebook e che adesso rimane pubblicata come un monito importante per chiunque decida di tentare la sorte degli investimenti online.

Sabato scorso, 9 marzo, Moris Sbrissa ha deciso di togliersi la vita nella sua abitazione di Vallà, a Riese Pio X, sopraffatto dalla disperazione per la perdita dei suoi risparmi. Sarà tutta da verificare, ora, la responsabilità avuta da AmicoPolis nell'intera vicenda. I titolari della società di Caltanissetta hanno dichiarato che con il 41enne non c'erano mai stati problemi e che i soldi che aveva guadagnato erano pari a quelli che aveva perso. Il tentativo di passare al "livello superiore" del sistema è costato al trevigiano un prezzo altissimo però. Sconvolti dalla notizia della sua scomparsa, amici e conoscenti hanno riempito il profilo del 41enne di messaggi pieni di cordoglio e vicinanza. I funerali sono stati celebrati giovedì 14 marzo in una chiesa stracolma a Loria. I familiari, comprensibilmente sconvolti, chiedono chiarezza su una vicenda tanto drammatica, in modo da evitare che altre tragedie simili a questa possano ripetersi in futuro.