Oltre 100 medici e ricercatori a Castelbrando per studiare il bioterrorismo

Da 16 anni, nel mese di giugno, a CastelBrando si tiene la Scuola estiva di biostatistica ed epidemiologia organizzata dall'Associazione Scientifica BiostatEpi: una scuola di alta formazione che studia la ricerca applicata in ambito clinico a tutela della salute pubblica.

Questo consente di prendere decisioni sulla base di dati empirici e permette, ad esempio, di prevenire la diffusione di malattie infettive come Sars, Ebola ed Hiv. La Summer School di CastelBrando è diretta dal professor Marcello Pagano, uno tra i massimi esperti di biostatistica e recentemente insignito della Laurea ad honorem dall'Università di Milano-Bicocca: è riconosciuto a livello internazionale per aver applicato la ricerca statistica all’ambito medico-sanitario e per il contributo dato allo studio dell’Aids e di epidemie globali come quelle del virus HIV e H1N1, alla biosorveglianza e ai sistemi di sentinella per la rilevazione tempestiva di attacchi bioterroristici. La Summer School si è quest’anno arricchita di un prestigioso workshop organizzato dalla Harvard University di Boston con il supporto della Nato Science for Peace and Security Programme e del U.S. Department of Homeland Security, Science and Technology Directorate. Il workshop è stato fortemente voluto dalla dottoressa Elena Savoia, medico specializzato in medicina preventiva, salute pubblica e metodi quantitativi; la sua area di competenza è la ricerca e la valutazione dei sistemi di preparazione alle emergenze in sanità pubblica. Il castello di Cison aveva già ospitato un altro prestigioso evento ad aprile: il G20 organizzato dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità in collaborazione con lo European Observatory on Health, che sostiene e promuove l'elaborazione di politiche sanitarie basate sull'evidenza e si impegna direttamente con responsabili politici, governi e organizzazioni internazionali per analizzare i sistemi sanitari.