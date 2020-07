Suoni di Marca: tutto pronto per l'apertura del pop-up store in centro

È confermata per venerdì l’apertura delle porte del pop-up store del festival Suoni di Marca, in Piazza Borsa a Treviso, che farà da vetrina alla nuova speciale edizione dell’amato appuntamento musicale trevigiano. L'edizione 2020 vedrà Villa Margherita come luogo scelto per le celebrazioni dei “trent’anni suonati” del festival, da giovedì 6 a sabato 8 agosto.



L'organizzazione di Suoni di Marca ha voluto infatti dare un importante segno di ripartenza, confermando anche quest’anno un Festival che da trent’anni regala musica di qualità alla città storica di Treviso. Un’edizione speciale in versione “light” che rispetterà le recenti norme riguardanti la prevenzione del virus, garantendo al proprio pubblico la partecipazione in tutta sicurezza, organizzata in ogni dettaglio dopo mesi di stop.

Tre giorni pieni in ogni settore, a partire dalla musica: tra i protagonisti del festival Daniele Silvestri, Francesca Michielin, Gio Evan e alcuni gruppi della Marca Trevigiana, tra cui gli Estra. Non mancheranno l’area enogastronomica e la mostra-mercato, con ingresso libero tutti i giorni dalle 12, anche su prenotazione. Nel nuovo pop-up store, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, sarà anche possibile acquistare i biglietti per tutte e tre le serate del festival.