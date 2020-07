Suoni di Marca a Villa Margherita: Silvestri e Michielin tra gli ospiti

Daniele Silvestri, Francesca Michielin e Gio Evan sono i tre super ospiti della nuova edizione di Suoni di Marca. Il celebre festival non si ferma, nonostante l'emergenza Coronavirus abbia messo in ginocchio il settore della musica dal vivo.

Giovedì 2 luglio Paolo Gatto, patron dell'evento, ha presentato in municipio a Treviso i dettagli della trentesima edizione che si terrà da giovedì 6 a sabato 8 agosto. Meno giorni dunque e una nuova location: stop ai concerti sulle Mura di Treviso, sarà Villa Margherita ad ospitare la trentesima edizione dell'evento che si preannuncia ricco di sorprese. Garantite tutte le norme di sicurezza al pubblico che prenderà parte all'evento. Gli ingressi saranno contingentati e l'area di Villa Margherita potrà ospitare fino a un massimo di mille persone, con posti a sedere assegnati tramite l'acquisto di un biglietto. Ad accesso gratuito saranno invece gli spazi della tradizionale area espositiva e del percorso del gusto con meno espositori e stand gastronomici rispetto agli anni scorsi ma comunque presenti per dare un aiuto concreto ad artigiani e ristoratori.

Il programma

La rassegna prenderà il via giovedì 6 agosto con la musica del cantastorie Gio Evan e il concerto di Francesca Michielin, la cantante di Bassano del Grappa sempre più in crescita nella scena musicale italiana degli ultimi anni. Venerdì 7 agosto torna a Suoni di Marca un artista che ha già regalato in passato grandi emozioni al pubblico di Treviso. Daniele Silvestri porterà a Villa Margherita il tour de "La cosa giusta", raccontando la sua carrierà attraverso innumerevoli successi: da Salirò ai brani dell'ultimo album. La serata conclusiva di sabato 8 agosto sarà invece dedicata alla musica degli Estra e a un evento davvero unico nel suo genere organizzato da "La butto in vacca". I biglietti per le tre serate saranno in vendita online su Ticketone oppure al punto vendita pop-up store di Piazza Borsa a Treviso dal 21 luglio all'8 agosto. I prezzi variano per ogni serata: 23 euro per il concerto di Gio Evan e Francesca Michielin. Due prezzi invece per il concerto di Daniele Silvestri: 34.50 euro per il primo settore o 27.60 euro per il secondo settore. La serata finale con il concerto degli Estra costerà invece 5 euro (più diritti di prevendita).