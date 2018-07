Una serata di grandi "Suoni di Marca" con Radiofiera e Tolo Marton

TREVISO Più “Suoni di Marca” di così non si può. Perché gli ospiti del palco principale del Festival ad ingresso gratuito più lungo d’Italia (19 luglio-5 agosto) il 26 luglio sarà tutto per Tolo Marton e Radiofiera, per un appuntamento imperdibile per i fan del rock Made in Marca. Si ritroveranno sul palcoscenico sul Bastione San Marco, la band trevigiana di Ricky Bizzarro e lo straordinario chitarrista blues, l'unico non americano ad aver vinto il prestigioso "premio Hendrix" a Seattle nel 1998, e promettono scintille. E i Radiofiera accompagneranno Tolo Marton nell'interpretazione delle sue più belle composizioni, mentre la leggendaria chitarra di Marton arricchirà del suo inconfondibile sound elettrifico i brani più famosi del repertorio della band trevigiana. Ma ci saranno anche ulteriori grandi sorprese per gli appassionati.

Artisti trevigiani anche per l’apertura della serata, affidata ai Superportua, vincitori, nell’aprile scorso, del contest Arezzo Wave Veneto con la loro proposta di rock che attinge a richiami punk e ad una vena cantautorale, in un mix elegante ed intrigante. Il loro album d’esordio “Resterai sempre uno”, rivela tutta questa loro originalità. Altri nomi di prestigio si aggiungono, quindi, a quelli già annunciati a Suoni di Marca: Canned Heat (23 luglio) Ska-J (5 agosto) Gianluca Grignani (24 luglio) la serata Tango y Cielo (20 luglio), Grupo Compay Segundo (1 agosto), Cheryl Porter e l’Orchestra Jazz del Veneto (27 luglio), Willie Peyote (2 agosto), Almamegretta (21 luglio) Sananda Maitreya (Terence Trent D’Arby) e Diodato (19 luglio), Calibro 35 (22 luglio), Marina Rei, Paolo Benvegnù e Sergio Caputo (29 luglio) e Nina Zilli (31 luglio), andando a comporre un mosaico musicale ricco di proposte differenti.