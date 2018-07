Suoni di Marca 2018: è la notte di Marina Rei, Paolo Benvegnù e Sergio Caputo

TREVISO La collaborazione tra Rei e Benvegnù - artisti con una lunga esperienza formativa e professionale - inizia nel 2012 con la scrittura del brano “I fiori infranti”, contenuto nel disco della cantautrice romana, “La conseguenza naturale dell’errore”. Hanno scelto Suoni di Marca per una data del loro tour estivo “Canzoni contro la disattenzione”, progetto narrativo che si propone come “un’educazione al sentire, all’accorgersi e all’essere” e che, soprattutto, unisce l’energia e la passione di due tra i più apprezzati artisti italiani. La performance si svilupperà tra la presentazione di brani inediti, la rilettura di classici della canzone italiana e il percorso tra le tappe più significative delle rispettive carriere.

Sergio Caputo, cantautore e musicista accompagnato da basso e batteria, presenterà l’ultimo album “Oggetti smarriti”, uscito il 25 maggio e contenente tre inediti e otto remake. L’album, infatti, è una sorta di collezione di brani “smarriti” nel corso della carriera che vengono riportati alla luce, cui aggiungono canzoni recenti come “Scrivimi scrivimi”, in cui l’autore affronta l’attualissimo tema delle relazioni al tempo delle chat e dei social network. Dopo più di trent’anni di presenza nello scenario musicale italiano, il linguaggio personalissimo e lo swing di Caputo rimangono inimitabili, capaci di entusiasmare e coinvolgere un pubblico eterogeneo.

La serata sarà introdotta (a partire dalle ore 20) dal Carlo Colombo Quintet, che propone brani originali e cover in chiavejazz-swing capaci di ricreare un’atmosfera d’altri tempi e di guidare il pubblico alla riscoperta di questo genere immortale. E oltre al main stage, tanta music anche nei tre palchi lungo le mura, a cominciare dalle ore 19:

Sul Palco Hotel Maggior Consiglio Ss. Quaranta (ore 19): Jetstream, rock band Trevigiana nata a fine 2016 dall'incontro fra Riccardo Canino (chitarra e voce), Giulio Jesi (sax), Riccardo Dal Cin (chitarra) e Michele Bandiera (batteria). Grazie alla grande amicizia e una forte alchimia che li contraddistingue, nel 2017 partecipano a numerosi festival locali tra cui gli ElvisDays e la Fiera 4 Passi, e raggiungono il primo posto al concorso Rumori Strani Evolution. Registrano inoltre il loro primo EP “Virtual Sessions”. Con sonorità classiche che strizzano l’occhio al moderno, la loro musica è adatta a tutti e non solo agli amanti di un genere specifico.

Al Caccianiga Stage (ore 19): Riccardo Inge, ingegnere e cantautore che racconta il suo stato confusionale attraverso la sua musica e i suoi vestiti doppi, come la sua anima. Nel corso degli anni suona ovunque, dalle spiagge siciliane ai teatri milanesi, passando per i club di tutta Italia. Il Palco Fra’ Giocondo ospita invece (ore 19,30): Showcase Progetto Giovani Treviso con le band Wahwah Sgheg, Slane e Devil Misses Flowers. E poi, dopo le 23, al Caccianiga Stage Dj Set con il Dj Paolo Spilly. Tutto, come sempre, a ingresso rigorosamente libero.

PROSSIMAMENTE A SUONI DI MARCA

Lunedì 30 Luglio:

MAIN STAGE: MORCHEEBA Apertura: I’M NOT A BLONDE

PALCO CACCIANIGA | ORE 19.30 BOB BALERA

PALCO SS40 | ORE 19.30 MACOLA

PALCO FRA’ GIOCONDO | ORE 20.00 SOUNDCEKDJ & MATTHEW MCGEE

PALCO CACCIANIGA Dj set | ORE 23.30 SOUNDCEKDJ & MATTHEW MCGEE

Martedì 31 Luglio:

MAIN STAGE: NINA ZILLI Apertura: NYVINNE e CRISTINA RUSSO

PALCO CACCIANIGA | ORE 19.30 DE LIDIA

PALCO SS40 | ORE 19.30 HIGHWAVES TRIO

PALCO FRA’ GIOCONDO | ORE 20.00 DJ FRIDAY

PALCO CACCIANIGA Dj set | ORE 23.30 DJ FRIDAY

Mercoledì 1 Agosto:

MAIN STAGE: GRUPO COMPAY SEGUNDO Apertura: GIANLUCA MOSOLE

PALCO CACCIANIGA | ORE 19.30 TOMMASO DUGATO

PALCO SS40 | ORE 19.30 FRANK JAM

PALCO FRA’ GIOCONDO | ORE 20.00 DJ RAHGOO

PALCO CACCIANIGA Dj set | ORE 23.30 DJ RAHGOO