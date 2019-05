SuperEnalotto, jackpot sfiorato in un bar di Preganziol

Jackpot del SuperEnalotto sfiorato in Veneto, ma è festa dopo l'ultimo concorso grazie a due vincite con i 5. Una schedina vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata a Preganziol, al Bar Anna di via Europa 6, mentre la seconda vincita è stata centrata ad Adria, in provincia di Rovigo, al Piccolo Bar di Piazza della Libertà 6, in località Bottrighe. Il jackpot, nel frattempo, continua a salire e ha raggiunto i 158,1 milioni di euro, terzo premio più alto al mondo e terzo nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 23 giugno dello scorso anno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Veneto il 6 manca da agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.