Superenalotto: jackpot sfiorato a Treviso, vinti 24mila euro

Veneto protagonista nell'ultima estrazione del SuperEnalotto: nel concorso di ieri sera sono state centrate tre vincite con i 5 da 24.547,73 euro ciascuna.

Una giocata vincente è stata convalidata a San Pietro in GU, in provincia di Padova (Rivendita di via Roma 25), l'altra a Treviso presso la Tabaccheria di via Santa Bona Nuova 78/B (in località S.Bona Nuova) e un'altra vincita è stata realizzata ad Arsiero, in provincia di Vicenza, presso l'Edicola di Piazza F.Rossi 1. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 53,8 milioni di euro, terzo premio in palio in Europa e quarto al mondo. L’ultimo "6" è stato centrato la scorsa settimana, il 13 agosto, con 209,1 milioni, premio più alto assegnato nella storia del gioco, a Lodi (Milano), mentre in Veneto, riferisce Agipronews, il 6 manca da agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.