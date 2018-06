SuperEnalotto: settemila euro vinti a San Vendemiano

SAN VENDEMIANO Jackpot solo sfiorato in Veneto, ma sono due i 5, ognuno da settemila euro, realizzati per l’ultimo concorso del SuperEnalotto: le schedine vincenti, come riporta Agipronews, sono state convalidate a Meianiga (in provincia di Padova) e San Vendemiano (nella tabaccheria Longo di via Longhena 100).

Il Jackpot, nel frattempo, vola a 48,4 milioni di euro, secondo premio più alto in palio in Europa e diciannovesimo nella storia del gioco: l’ultima sestina vincente ha fruttato 130,2 milioni ed è stata realizzata a Caltanissetta lo scorso 17 aprile, mentre in Veneto, a Caorle, è stato centrato il penultimo 6, l'1 agosto dello scorso anno, da 78 milioni di euro.