SuperEnalotto: sfiorato nella Marca il jackpot più alto della storia

La fortuna fa ancora tappa in Veneto con il SuperEnalotto: nel concorso di sabato scorso un giocatore di Montebelluna ha sfiorato il Jackpot milionario e portato a casa una vincita da oltre 42mila euro (con la stessa schedina ha centrato due 5, otto punti 4, otto punti 3 e otto punti 2), come riporta Agipronews.

La giocata vincente è stata convalidata alla Tabaccheria di corso Mazzini 57. Il Jackpot, nel frattempo, vale 184,2 milioni di euro, il più alto al mondo e più alto nella storia del gioco, davanti ai 177,7 milioni vinti in tutta Italia nel 2010 (grazie a un sistema). L’ultimo avvistamento è stato più di un anno fa, il 23 giugno 2018, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote, mentre in Veneto il 6 manca da agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.