Superenalotto, la fortuna torna nella Marca: centrato un 5 da 18mila euro

La fortuna torna in Veneto grazie al SuperEnalotto. Dopo il “5” centrato lo scorso 17 dicembre, in provincia di Venezia, questa volta la Dea Bendata si è fermata a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso.

Nella tabaccheria di Miriam Scarpis, in via Dalmazia 89, è stato realizzato uno dei tredici punti “5” del concorso, che ha regalato una vincita da 18mila euro. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 53,2 milioni di euro, premio più alto in Europa e secondo al mondo. L'ultimo "6", riferisce Agipronews, risale allo scorso 17 settembre, con 66,3 milioni di euro a Montechiarugolo, in provincia di Parma. Un mese prima, il 13 agosto 2019, si era verificata la vincita più grande della storia del gioco: i 209,1 milioni centrati a Lodi.