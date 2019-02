La Superluna non brilla nei cieli della Marca: spettacolo rovinato dalla nebbia

Martedì 19 febbraio è stato il giorno della Superluna, la più grande del 2019. Si tratta della seconda occasione dell'anno in cui il satellite della Terra si avvicina così tanto a noi da apparire molto più grande del solito. Secondo i calcoli degli esperti, alle ore 10:07 la Luna ha raggiunto la fase di Luna Piena in prossimità del proprio perigeo (ovvero la minima distanza dalla Terra) a 356.761 chilometri da noi, contro una distanza media di poco più di 384.000.

Proprio per questo il satellite avrebbe dovuto apparirci più grande e vicino ma in provincia di Treviso la Superluna è stata rovinata da una mattinata segnata dalla nebbia. L'evento era visibile anche in diretta streaming grazie al portale Virtual Telescope. La “sovrapposizione” tra Luna piena e passaggio al perigeo viene ormai popolarmente indicata come “Superluna”. Il termine, in sé, non ha alcuna valenza scientifica: in astronomia si preferisce parlare di Luna Piena al Perigeo, ma senza dubbio l’appellativo di “Superluna” ha un fascino tutto suo.