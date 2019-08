Supermercati aperti a Ferragosto: proteste dei sindacati

Ferragosto è arrivato e, come ogni anno, è tornata anche la polemica da parte dei sindacati trevigiani sui punti vendita della grande distribuzione che hanno deciso di restare aperti nonostante il giorno di festa a livello nazionale.

A Treviso e dintorni, in controtendenza rispetto agli anni scorsi, resteranno chiusi i tre punti vendita Cadoro (in via Cal di Breda, viale Monfenera e via Postumia). Serrande abbassate anche al centro commerciale Tiziano di Olmi. La vera sorpresa però è la chiusura, per l'intera giornata, del centro commerciale Coin in Corso del Popolo a Treviso. Gli altri supermercati della provincia saranno invece aperti, anche se con orari differenziati. Un servizio che, se da un lato ha attirato numerose polemiche sugli orari di lavoro, dall'altra ha portato anche molti commenti positivi che hanno evidenziato come i negozi aperti a Ferragosto siano il simbolo di una città viva e funzionante, pronta a venire incontro anche alle esigenze di chi, non potendo partire per le ferie, è dovuto rimanere a casa per Ferragosto. Se da una parte dunque diverse associazioni plaudono all'organizzazione del settore che tiene aperto a vantaggio di residenti e turisti, i sindacati trevigiani rinnovano anche quest'anno il loro appello alle famiglie affinché facciano la spesa il giorno dopo Ferragosto. La polemica è servita.