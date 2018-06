Ventesimo premio di poesia Colfosco 2018, ecco come partecipare

SUSEGANA Era iniziato quasi per gioco 20 anni fa, ma ora è diventato un appuntamento di rilievo nell’agenda culturale del Nord Est, con i suoi quattro lustri di storia. Compie infatti 20 anni il premio di poesia di Colfosco di Susegana, promosso dal Comune di Susegana e dalla Pro Colfosco. Nell'ambito di "Libri in Cantina", Mostra Nazionale della Piccola e Media Editoria, viene indetto un concorso di poesia a tema libero, regolato dal bando sotto riportato: “XX CONCORSO DI POESIA COLFOSCO 2018”. Il Comune di Susegana e la Pro Colfosco nell'ambito di "Libri in Cantina", Mostra Nazionale della Piccola e Media Editoria, indicono un concorso di poesia a tema libero, distinto in due sezioni:

1. Sezione: Poesia in lingua italiana

2. Sezione: Poesia in dialetto veneto

Il concorso è aperto a tutti i residenti nel Triveneto. L’autore potrà partecipare con un massimo di tre elaborati per sezione. Gli elaborati, ciascuno in copia unica tassativamente dattiloscritta, con un massimo di 40 versi, dovranno pervenire per posta ordinaria (non raccomandata) entro: martedì 31 luglio 2018, al seguente indirizzo: XX Concorso Poesia Colfosco 2018, c/o Biblioteca Comunale, Piazza Martiri della Libertà 11, 31058 Susegana TV. La partecipazione è gratuita.

I plichi dovranno contenere: gli elaborati; una busta, chiusa e senza alcun segno distintivo, con le generalità dell'autore; l'indirizzo completo di cap, numero telefonico, fax e indirizzo e mail (se disponibile). Non saranno ammessi al Concorso i plichi non conformi a quanto sopra prescritto, o pervenuti oltre il termine perentorio. La proclamazione dei vincitori e la premiazione si terranno, nell'ambito della mostra “Libri in cantina” domenica 7 ottobre 2018, alle ore 16.00 presso il Castello San Salvatore di Susegana.

I primi tre classificati di ciascuna sezione saranno premiati rispettivamente con medaglia d'oro, d'argento e di bronzo unitamente a diplomi. La stessa Giuria potrà assegnare anche diplomi di segnalazione per ciascuna sezione in concorso. I premi dovranno essere ritirati dai vincitori o da un loro delegato. Le poesie premiate saranno lette da un attore nel corso della cerimonia di premiazione. La Giuria sarà composta da sette membri: il Presidente, unico per le due sezioni, e tre membri per ciascuna sezione, scelti tra i rappresentanti locali della cultura.Gli elaborati inviati non saranno restituiti. Il Comune di Susegana e la Pro Colfosco si riservano la facoltà di pubblicare le opere. I partecipanti aderendo al Concorso accettano incondizionatamente quanto stabilito dal presente regolamento ed autorizzano l'uso dei dati personali, nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 196/2003, ai soli fini della partecipazione al presente Concorso. Per ulteriori informazioni telefonare allo 0438437470