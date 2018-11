Domani alle 15 riapre il ponte Bailey a Ponte della Priula

Riapre domani, sabato 10 novembre 2018, il by pass del Ponte della Priula, in provincia di Treviso, travolto dalla piena del Piave causata dal grave maltempo dei giorni scorsi. L’appuntamento è alle ore 15.00, presso la struttura, quando il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia si recherà in sopralluogo, accompagnato dai tecnici e rappresentanti dell’Anas.